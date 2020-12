Sacuudiga: Saddex arrimood oo uusan Maxamed bin Salmaan ku guuleysan karin

Dagaalka Yemen

Sacuudiga ayaa jeclaan lahaa qaab uu uga baxsado dagaalka isaga oo sumcaddiisa dhowranaya. Balse sida ay qabaan, "si ay Iiraan uga joojiyaan inay gacan ku yeelato xadkooda koofureed", waxay ku adkeysanayaan inaysan aqbali karin in maleeshiyaad hubeysan oo Iiraan ay taageereyso ay xukumaan Yemen.

Waxaase jira cadaadis ku saabsan in la soo afjaro dagaalka.

Haweenka jeelka la dhigay

Saddex iyo toban haween Sacuudiga u dhashay oo xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa ayaa la xiray, mararka qaarna tacaddiyo ba`an ayaa lagula kacay, sababo la xiriira iyaga oo dalbaday in la siiyo xaqa gawaari kaxaynta lana soo afjaro hannaanka aan caddaaladda ahayn ee hoggaanka ragga.

Saaxiibbadeed ayaa sheegay inaysan waxba sameyn marka laga reebo in shir xuquuqda aadanaha ay uga qeyb gashay dibadaha ayna shaqo ka codsatay Qaramada Midoobay.

Qoyskeeda ayaa sheegay in la garaacay, koronto lagu qabtay oo kufsi loogu hanjabay intii ay xirneyd, isla markaana xilligii ugu dambeysay ee ay arkayeen ay si aan xad lahayn u jareyneysay.

Waxaa la filan karaa in arrintan uu soo jeediyo maamulka Biden.

Jaritaanka Qadar

Tani, guudka, waxay uga muuqataa in dadaal dheer kaddib lagu xalliyay dhexdhexaadin uu sameeyay Kuwait. Guntase, dhibaatadu waa mid qoto dheer.

Si la mid ah Xuutiyiinta Yemen, waxaa jirtay filasho aan loo meel dayan oo ah in Qadar ay wiiqmi doonto kaddibna is dhiibi doonto. Balse taas ma dhicin, waxaana loo aaneynayaa dhaqaalahooda baaxadda leh - Qadar waxay qani ku tahay shidaalka waxayna dhaqaalaha UK keliya ku maal gashatay in ka badan £40bn ($53bn) - waxayna taageero ka heysataa Turkiga iyo Iiraan.