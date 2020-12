Haweeneyda ka dambeysa howgalka Dayaxa ee Chang'e-5 ee Shiinaha

Ka sokow in ay tahay taliyaha ugu da'da yar, Zhou Chengyu waxaa loo yaqaannaa "walaal weyn" taas oo ah calaamad xushmad loogu muujinayo.

Dadka qaar ayaa ku kaftamay sida ay nolosha uga dhacsan yihiin iyaga oo is barbardhigayaan haweeneydan.

Arrinta la xiriirta in ay ka soo jeeddo gobolka Guizhou, saameyn weyn kuma yeelan. Sida laga soo xigtay barta Duocai Guizhou Net, gabadhan, Zhou, ayaa diiday codsiyo badan oo wareysi lagula yeelan lahaa iyadoo sheegtay in aysan dooneynin in caannimada ay ka hor istaagto shaqadeeda.