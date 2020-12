Golaha wasiirrada Faransiiska oo taageeray sharci wax looga qabanayo xagjirnimada

Golaha wasiirrada Faransiiska ayaa ansixiyay hindise-sharciyeed looga gol leeyahay in wax looga qabto xagjirnimada Islaamka kaddib weerarradii is xigxigay ee dhowaan ka dhacay dalkaas.

Sharcigan oo ah mid uu muddo dheer Madaxweyne Emmanuel Macron ku doonayay in lagu joogteeyo aragtiyada cilmaaniga ku dhisan, ayaa xoojinaya shuruucda waxbarashada guryaha iyo hadallada nacaybka ku dhisan.

Dadka qaar oo ka soo horjeeda sharcigan, oo ku sugan gudaha Faransiiska iyo dibaddaba ayaa ku eedeeyay dowladdiisa inay sharcigan u adeegsaneyso in lagu beegsado diin.

Wuxuu ku adkeystay in hindisahan "aanan looga soo horjeedin diin amaba uusan gaar ahaan ka dhan ahayn Islaamka".

Maxaa ku xusan sharciga?

Sharciga "oo xoojinaya shuruucda Jamhuuriga" ayaa sii xoojin doona xayiraadaha hadallada nacaybka ee baraha internet-ka wuxuuna mamnuuci doonaa in internet-ka loo adeegsado in lagu soo bandhigo xogta dadka kale.

Baaritaanka ayaa muujiyay in olole barta internet-ka ah oo isaga ka dhan ah la bilaabay.

Mamnuuciddii in dharka astaanta diimaha loo xirto goobaha shaqada ayaa waxaa lagu dari doonaa inaysan sidoo kale xiran karin shaqaalaha gaadiidka iyo kuwa ka shaqeeya goobaha lagu dabaasho iyo suuqyada.

Maxay tahay sababta loo soo saaray sharciga?

Hindisaha sharciga ayaa in muddo ah la qorsheynayay in la ansixiyo balse weerarradii ay koox Islaamiyiin ah dhowaan ka geysteen Faransiiska ayaa sababay in la dedejiyo.