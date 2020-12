Israa'iil iyo Morocco oo shaaciyay heshiis ay wada gaareen

Muxuu yahay heshiisku?

Aqalka Cad ayaa sheegay in Mr Trump iyo Boqorka Morocco Boqor Maxammedka lixaad ay isku raaceen in Morocco ay "dib u bilaabi doonto xiriirkii diblomaasiyadeed ee u dhaxeeyay Morocco iyo Israel ayna balaarin doonto iskaashiga dhaqaale iyo dhaqan si loo hormariyo xasiloonida gobolka".

Heshiiska waxaa ka mid ah in dib loo furo xafiisyada xiriirinta ee Tel Aviv iyo Rabaat, iyo ugu dambeyn furitaanka safaaradaha. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in Morocco ay aqbali doonto in diyaaradaha Israel ay hawadeeda maraan isla markaana duulimaad toos ah ku tagaan isla Israel.