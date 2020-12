Ciyaaryahan can ah oo ka carooday sida shirkadda Huawei ay ula dhaqanto Muslimiinta shiinaha

Xiddiga reer France ee Antoine Griezmann ayaa sheegay inuu soo afjarayo heshiiskii Maalgelinta xayeeysiinta ku saleysan ee uu kula jiray shirkada Huawei kadib markii uu sheegay in shirkada isgaadhsiinta ee Shiinaha ay ku lug lahayd dabagalka Muslimiinta Uighurs.

Warbixin dhowaan la soo saaray ayaa lagu sheegay in shirkadda Huawei ay tijaabisay barnaamij aqoonsi oo wajiga ah, kaasoo booliska ka caawin kara inay ogaadaan dadka Uighurs.

Waxaa la rumeysan yahay in dowladda Shiinaha ay ku xirtay illaa hal milyan oo muslimiinta laga tiro badanyahay ee Uighurs ah ee gobolka Xinjiang taas oo dowladu ku micneysay "xeryo dib wax loogu barayo dadka".

Beijing waxay si joogto ah isaga fogaysay eedeymaha ah in si xun loola dhaqmo muslimiinta Uighur waxayna sheegtay in xeryaha loogu talagalay in looga saaro fikradaha argagixisanimo iyo lagusoo bandhigo fursadaha shaqo.