Talaalka Karoonaha Australia ee keenay shakiga HIV-ga

Xigashada Sawirka, University of Oxford

Tallaal ay ku howlaneyd Australia oo la filayay in uu ka hortaggo cudurka Covid-19 ayaa tijaabadiisa laiska dhafaay kaddib markii dadkii lagu tijaabiyay uu soo saaray natiijo been oo ah inay qabaan cudurka HIV.

Dowladda waxay sheegtay in dalabyada tallaal kale ay wax ka qaban doonto baahida.

Shirkadda CSL iyo jaamacadda Queensland waxay carabka ku adkeeyeen in natiijada kasoo baxday tallaalka uu ahaa mid been ah- taasi micnaheedu kama dhigno in dadkii ka qeybqaatay tijaabada caafimaadkooda uusan wax halis ah ku jirin.