Afar qodob oo waaweyn oo ku xusan warbixinta baarista maaliyadeed ee hanti dhawraha Soomaaliya

Sida warbaxinta ku cadna, hay'adahaas boqolkiiba 55% waxay ku guul daraysteen in ay diyaariyaan soona gudbiyaan warbixinnada maaliyadeed ee sannad maaliyadeedkii dhammaaday 31 December 2019 si loo baaro.

Habacsanaanta maamulka hantida dowladda

Waxay warbaxintu sheegtay in ay jirtay liidasho ama dabacsanaan dhinaca hubinta kharashaadka, waxaa jirtay lacag 12 malyan ka badan oo miisaaniyadda hay'adaha dowladda, qaar ka mid ah lacag bixinnada ayaa la sameeyey iyada oo aan lagu lifaaqin caddeymo dhammaystiran, taas oo ka dhigan in aan la ogayn lacagtaas waxa lagu qarash gareeyay iyo halka ay aaday.

Waxay warbaxin sheegay in baarista lagu ogaaday in ay jireen qaar ka mid ah hay'adaha dowladda oo dakhli ku qabtay buugaag uusan daabicin Xafiiska Xisaabiyaha Guud sidoo kalana dakhliga isticmaalay iyaga oo aan ku shubin Bangiga Dhexe ee Dowladda. halkaasna ay ku maqan tahay lacag ka badan 1 milyan.

"Ma jiraan siyaasado iyo habraacyo loo ansixiyay in lagu maamulo hantida DFS, Diiwaanka hantida lama diyaarin, meelaha qaar oo la diyaariyayna lama cusboonaysiin, Intaas waxaa dheer in ay jireen gaadiid aan lagu diiwaan gelin magaca hay'adda iska leh iyo in aan gaadiidka la soo bandhigin muuqaal ahaan si loo hubiyo ama loo xaqiijiyo intii ay baaristu socotay." ayaa lagu yiri warbixinta kasoo baxday xafiiska hanti dhawraha Soomaaliya.