Ninkii labo jeer taajir iyo faqiir noqday

Haddii aad tagto dukaan lagu gado bur-saliidka oo ku yaalla gobolka California ee dalka Mareykanka, waxaa laguu sheegayaa inay leeyihiin qoys reer Cambodia ah. Sababta sidaas loo dhahayo waa in uu ganacsiga noocaas ah dhisay nin qaxootinnimo uga yimid dalkaas, hanti aad u badanna uu ka sameeyay ilaa lagu naaneyso boqorka bur-saliidka, kaddibna hantidii oo dhan hal mar ayuu waayay.

Laakiin Ted wuxuu markii dambe ogaaday in qol yar oo uu ka dagganaa dhisme afar dabaq ah ay daaqaddiisa ku wajahneyd guriga ay daganaayeen reerka Suganthini. Halkaas ayuuna ka arkay fursad uga bannaan.

Maqrib kasta, wuxuu soo fariisan jiray daaqaddiisa oo furan wuxuuna ka dhawaajin jiray fiyooliin muusig macaan leh. Suganthini hooyadeed markii ay muusigaas maqashay waxay dareemi jirtay in qofka garaacaya uu yahay ruux gabadheeda jecel.

Habeen ka mid ah habeennada ayuu arkay Suganthini oo joogta barandada bannaanka ee daaqaddiisa ku bannaan, wuxuuna go'aansaday in uu tallaabo qaado.

Waxay u maleyneysay in Ted uu kaftamayay laakiin isaga dhab ayey ka ahayd.

Waxay wacad ku mareen inay waligood daacad isku ahaan doonaan. Wuxuu sheegay in uu qolkeeda ku dhuumanayay muddo 45 maalmood ah, ilaa markii dambe la arkay.

Suganthini qoyskeeda waxay Ted ku khasbeen inuu soo afjaro xiriirka, isagoo gabadha u sheegaya in jacaylka uusan daacad ka ahayn. Sidii lagu amray ayuu sameeyay, laakiin markii dambe mindi ayuu soo qabsaday wuuna isku muday, isagoo sheegaya inuu iyada la'aanteed ka xigo dhimasho.

Intii uu isbitaalka ku jiray, Suganthini qudheeda waxay isku dayday in ay isdisho. Markii ay qoyskeeda arkeen sida uu go'aankooda u adag yahay way isu oggolaadeen.

Laakiin wuxuu qirtay in uu ka warhayay in jacaylka uu xoogga ku saaray helitaanka Suganthini uu ka hor istaagay horumarinta noloshiisa.

Way isguursadeen, waxayna billaabeen nolol, xaaladdooduna way fiicneyd ilaa uu dagaalkii sokeeye qarxay sanadkii 1970-kii, oo u dhaxeeyay dowladda iyo xoogaggii shuuciga ee uu hoggaaminayay Pol Pot.

Laakiin xaaladdu way sii xumaatay, waxaana safarkiisii ugu dambeeyay ee April, 1976-kii la qabsaday caasimaddii waddankiisa Cambodia. Ted way u suuragashay inuu kusoo baxsado duullimaadkii ugu dambeeyay ee kasoo baxay magaalada Phnom Penh, laakiin waxaa laga soo tagay Suganthini waalidiinteeda.

Ted iyo Suganthini way iibiyeen wax kasta oo ay heysteen, waxayna soo raaceen duullimaadyadii ugu horreeyay ee gaadhay California, iyagoo ay la socdeen saddexdooda carruurta ah - oo kala ahaa wiil ay habaryar u ahayd iyo labo gabdhood oo wiilkaas la dhahay - kuwaasoo ay soo korsadeen.

Jed Kaniisadda ayuu ka shaqeyn jiray laakiin wuxuu ogaaday in mushaarka uu ka qaato oo ahaa $500 uusan qoyskiisa ku filneyn. Waxaa loo fasaxay in uu raadsado labo shaqo oo kale.

Haweeneydii ganacsigaas heysatay ayuu weydiiyay in $3,000 oo doolar uu ku iibsan karo dukaan kaas la mid ah, laakiin way u deyrisay, iyadoo u sheegtay in uusan lacagtiisa iska khasaarinin.