Tallaalka coronavirus ee Pfizer: Mareykanka oo ansixiyay in dawadan loo adeegsado xaaladaha degdega ah

Hay'adda maamusha Cunnada iyo dawooyinka waddanka Mareykanka (FDA) waxa ay meelmarisay in xaaladaha degdega ah loo isticmaali karo tallaalka fayraska korona ee ay samaysay shirkadda Pfizer-BioNTech.

Hay'adda ayaa sheegtay in meelmarinteedu ay aheyd "guul taariikhi ah" oo laga gaaray cudurka safmarka ah, kaas oo gudaha Mareykanka ku galaaftay nolosha in ka badan 295,000 oo qof.

Tallaalka, oo horseedaya in difaaca jirka uu boqolkiiba 95% ka hortago cudurka Covid-19, Waxay hay'adda FDA u aragtaa inuu yahay mid waxtar ah oo ammaan ah.

Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in tallaalka ugu horreeyay la bixin doono "wax ka yar 24 saacadood".

Madaxa hay'adda, Stephen Hahn, ayaa loo sheegay inuu tallaalka meelmariyo si loogu isticmaalo xaaladaha degdega ah, ka hor Jimcaha ama inuu xilka banneeyo, waxaa sidaasi ku warrantay warbaahinta Mareykanka, walow uu arrintaas ku tilmaamay "been".

Xoghayaha Caafimaadka iyo Adeegyada bini'aadamka, Alex Azar, wuxuu gelinkii hore ee Jimcaha, weriyayaasha u sheegay in waaxdiisa ay la shaqeyn doonto shirkadda Pfizer si Isniinta ama Talaadada loo bilaabo barnaamij ballaaran oo tallaal ah.

Dhimashada uu sababay fayraska korona ayaa Mareykanka waxa ay sare u yara kacday tan iyo bishii Nofeembar. Arbacadii, waxa uu dalkaas diiwaangeliyay in ka badan 3,000 oo dhimasho - tiradaas oo ah midda ugu sarraysa ee maalinqura caalamka laga diiwaangeliyay.

Maxay FDA sheegtay?

"Meelmarinta hay'adda FDA ee in tallaalka Covid-19 in loo adeegsado xaaladaha degdega ah ayaa ah guul taariikhi ah oo laga gaaray cudurkan halaaga ah ee saameeyay qoysas badan oo ku nool waddanka Mareykanka iyo daafaha dunida," ayuu yiri Mr Hahn.

Waxa uu sheegay in ansixintu ay timid kaddib "markii la sameeyay hannaan furan oo baraxtiran oo dib loogu eegayay arrinta" taas oo lagu xaqiijiyay in tallaalku uu gaarsiisan yahay "Heerrarka waxtarka, badqabka iyo tayada wax soo saarka ee hay'adda FDA".

Tallaalka fayraska korona ee Pfizer-BioNTech ayaa la filayaa in maalmaha soo socda la baahin doono

Khamiistii, khubarada caafimaadka ee latalisa FDA ayaa waxa ay ku talabixiyeen in la ansixiyo in tallaalka loo isticmaalo xaaladaha degdega ah. Guddiga ka kooban 23-ka xubnood ayaa waxa uu gaaray go'aanka ah in faa'iidada tallaalka ay ka wayn tahay halistiisa.