Doorashada Soomaaliya: Maxay ka wada hadli doonaan Rooble iyo Deni?

Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, oo shalay gelinkii dambe gaaray magaalada Garowe ayaa waxaa la filayaa manata in uu kulan la yeesho Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni.

Hasayeeshee qorshuhu waxa uu yahay in maanta kulan ay albaabada u xiran yihiin ay dhinacyadu yeeshaan.

Ra'iisul wasaaraha ayaa la filayaa in maalmo uu ku qaadan doono magaalada Garowe, iyadoo aanan la saadaalin karin halka ay arrini ku biyo-shuban doonto.

Shirkii Iskaashiga Soomaaliya

Intii uu kulankaas socday ayaa waxaa aad carabka loogu adkeeyay in khilaafka cusub ee la xiriira doorashada uu sababi karo dib u dhac ku yimaadda hannaanka doorashada.

Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, oo shir gudoominayay kullankaasi ayaa waqtigaas sheegay in xukuummaddiisa ay ka go'an tahay "in si buuxda ay ugu hoggaansanto heshiisyadii la gaaray ee waafaqsan dastuurka iyo hannaanka hadda ee doorashada."

"Walaaladey daneynaya mustaqbalka madaxweynimada, iyagana waxaan leeyahay albaabkeyga wuu idiin furan yahay. Cabashada aad qabtiinna diyaar ayaan u ahay in aan xalliyo," ayuu yiri.

"Laakiin mid xisaabta halagu daro, sharciga lagama wayno, dastuurka lagama wayno, wixii maamul goboleedyada iyo Dowladda Federaalka ay ku heshiiyeenna waa in la tixgeliyo, waana in la raacaa," ayu hadalkiisa ku sii xoojiyay Ra'iisul Wasaare Rooble.

Muxuu shirka ka sheegay safiirka Britain ee Soomaaliya?

Safiirka UK u fadhiya Muqdisho, Ben Fender, oo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa xarunta uu shirka ka dhacay ayaa yiri: "Dal si uu sare ugu soo kaco, una noqdo mid barwaaqa ah oo madaxbannaani ku leh caalamka, waa in uu jiraa heshiis bulsho".

Wuxuu u muuqday in uu ka hadlayay khilaafaadka soo noqnoqday ee ka jira Soomaaliya, ee qaarkood ay la xiriiraan arrimaha doorashada.

Wuxuu yiri: "Dadka waa in ay aqbalaan in ay ka tanaasulaan waxyar oo ka mid ah waxyaabaha iyaga keliya danta u ah; in ay aqbalaan shuruucda, dastuurka, iyagoo u daneynaya dadka kale oo dhan."