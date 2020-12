Reynhard Sinaga: Sida ninkan u ugaarsaday dhibbaneyaasha uu Manchester ku kufsaday

Waxaa lagu helay dembiyo ka kooban, in dhallinyaradaas uu ku jiiday, kufsaday, xadgudub galmana u geystay illaa 48 qof oo rag ah, balse booliska waxay aaminsan yihiin in ay jiraan illaa 190 qof oo kale.

Kaaliyaha Taliyaha Booliska, Mabs Hussain, wuxuu sheegay in "cadeymo dheeraad ah la helayo", tan iyo markii uu kiiska maxkamadda bilowday, baarayaashana ay heleen 23 qof oo kale, waxayna "hadda rumeysan yihiin in Sinaga uu xadgudub kufsi u gaystay 206 qof oo rag ah".

Waxay ogaadeen in uusan muujinin in uu ka qoomameeyay wixii uu sameeyay.

Nin kale wuxuu sheegay in "wadada uu kul kulmay nin wanaagsan oo Aasiya ka soo jeeda". Wuxuu u sheegay "hadal iska cadi ah oo ahaa in uu dhahay in telefoonka ka demay uuna waayay tagsi uu raaco".

Nin kale wuxuu xusuustaa in uu soo toosay isagoo dhulka jiifa oo busto loo huwiyay, wuxuuna qofkii dhismaha lahaa uga mahadceliyay in uu soo dhoweeyay.

Shaki oo dhan muusan qaadin, in kastoo ninkaas "uu u diiday in uu xogtiisa gaarka ah siiyo" si looga caawiyo caymiska telefoon kalumay, sida uu sheegayay.

Maxay tahay GHB?

Mid ka mid ah dhibbaneyaasha, oo soo toosay isagoo qaawan oo jiifa dhulka qolka Sinaga, wuxuu sheegay in uu dareemayay lalabo, uuna argagaxay. Wuxuu aaminay in dhulka lagu jiiday, wuxuuna shakigaa u sheegay saaxiibtii, balse muusan u sheegin sidii uu dareemayay markuu soo naaxayay.

Nin kale oo loo sheegay in uu dhulka iska seexdo, wuxuu xusuustaa in uu soo toosay laba goor, mar ka mid ahna uu dareemayay xanuun.

Wuxuu sheegay in mar ka mid ah xilliyada uu soo naaxay, in uu awoodi waayay in uu dhaqaajiyo gacmahiisa, uuna dareemayay sida in uu isaga isku biyo-baxay, haddana markale ayuu hurdada ku noqday.