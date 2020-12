Hollywood iyo Sadaam Xuseen: Hoggaamiyihii Ciraaq siduu isugu deyay in uu la wareego shirkadda Aflaanka Mareykanka

Bollywood ku yaal webiga Dajlah

Jorfaani wuxuu BBC-da u sheegay: "Sadaam Xuseen waxa uu aad u daneynayay in Ciraaq ay noqoto xarun dhexe oo filimaanta lagu sameeyo. Saaxiibkeen Baqdaad ku sugnaa ayaa Sadaam u sheegay in lacagtu ay tahay dhabbaha arrintaas lagu gaari karo. Jawaabta madaxweynaha hore waxa ay aheyd 'intaad rabtid isticmaal waxay rabtaba ha noqotee', marka waxaa laga yaabaa in Sadaam uu rumaysnaa in Baqdaad ay maalin uun u suurageli doonto in ay noqoto Bollywood ku yaal webiga Dajlah."