Ismaaciil: "Waxaan arkay rag dhimanaya iyo kuwa kale oo iska cararaya oo aan fikrad ka haysan halka ay u cararayaan"

Turkiga iyo Azerbaijan ayaa beeniyay in calooshood u shaqeystayaasha Suuriya loo isticmaalay gulufkii dhawaan ka dhacay Nagorno-Karabakh laakiin afar reer Siiriya ah ayaa BBC-da u sheegay in ka dib markii ay iska diiwaangaliyeen xadka Azerbaijan, in si lama filaan ah loogu tuuray dagaalka ka socda jiida hore.