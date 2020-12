Khilaafka Soomaaliya iyo Kenya oo waji kale yeeshay

Urur Goboleedka IGAD ayaa sheegay in 20-ka Bishan Diiseembar uu shir ku qaban doono dalka Djibouti, kaasi oo looga arrinsanayo xiriirka dibloomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya.

Xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Fedaraalka Soomaaliya Maxamed Cali Nuur oo ka hadlay warbaahinta dawladda ayaa sheegay in Soomaaliya ay dib ugu yeeratay safiirkeeda Kenya danjire Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, waxaana ay safiirka Kenya danjire Lucas Tumbo ku wargalisay in uu dalkiisa wadatashi ugu laabto.

Muxuu xiriirka sii xumaanaya ee Kenya iyo Somaaliya ku soo kordhin karaa shirka Jabuuti ee IGAD?

Xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya sannadadii dambe sii xumaanayay iyadoo Somaaliya ay ku andacooneyso in Kenya ay faro gelin ba'an ku hayso arrimaha Soomaaliya taasi oo ay sheegtay iney su'aal gelineyso madaxbanaanida Soomaaliya.

Jibril Aw Maxamed oo arimaha Afrika ka dhiga Jaamacadda Ohio ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in tallaabadan labaad ay Soomaaliya qaadday ay muujineyso in Kenya aysan waxba ka qaban cabashada Soomaaliya ee farogelinta Kenya ay ku hayso gudaha Soomaaliya gaar ahaan Jubbaland.

Marka la eego xiriirka caalamiga ah ma la dhihi karaa Soomaaliya waxay martay waddadii saxda ahayd?

Jibriil oo Su'aashaasi ka jawaabaya ayaa sheegay in tallabada koobaad ay ahayd in labada dal ay ka wada xaalaan khilaafka u dhaxeeya oo ay soo celiyaan safiiradadooda halka tallaabada labaad ay ahayd in arrinta lagu xalliyo fadhi kaas ka ballaaran oo gobolka ah sida IGAD.