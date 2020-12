Afduubka ardeyda Nigeria: 'Sida aan uga badbaaday burcaddii i afduubatay'

In uu geedaha ku gabaday, xoogaa feker degdeg ah iyo gurguurashada dhowr mayl oo keynta ka mid ah, ayaa wiil arday ah oo reer Nigeria ah ka caawiyay inuu ka baxsado burcad ka afduubatay duksi sare oo uu dhinayay.

Ardaygan oo 17 sano jir ah (oo aanaan magiciisa sheegi karin sababo la xiriira aminigiisa), ayaa habeenkii Jimcaha lala afduubay in ka badan 500 oo qof oo kale oo laga kaxeystay Dugsiga Sare ee Dowladda, waqooyiga-galbeed ee gobolka Katsina.

"Waa nala riixaayay oo waa nala garaacayay. Habeenkii oo dhan socod ayaan ku dhameysanay, mararka qaarna waxaan ku soconay qodxaan dushooda. 30 daqiiqo ka hor waaberigii ayaa naloo sheegay in aan seexanno," ayuu u sheegay BBC Hausa.

Wuxuu sheegay in intii ay kooxdu nasaneysay inuu helay geed uu hoos fariisto.

Markii ay dableydii ku amartay kooxda inteeda kale in ay sii socdaan, ma aysan arkin wiilkan yar ee soo baxsaday, wuxuuna xoogaa ku dhuumanayay geedka gadaashii.

"Markii uu qof walba baxay, waxaan bilaabay in aan gurguurto oo aan hareeraha fiiriyo, illaa aan ka galo tuulo u dhow, waana nimcada gaarka ah ee Eebbe, taasi oo horseedday in aan ku guuleysto in aan baxsado," ayuu yiri.