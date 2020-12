"Libya Idris" ... sheekada gabadhii magaceeda la mamnuucay

Markii "Libya" ay ku jirtay sannadkeedii ugu horreeyay ee qeybta warbaahinta ee Jaamacadda Benghazi, mid ka mid ah waardiyeyaashii jaamacadda ayaa u yeeray iyadoo fasalka u sii socota, wuxuuna cod dheer ugu sheegay in ay xirato "dhar habboon" ama in aan loo oggolaan doonin inay mar dambe soo gasho jaamacadda - wuxuuna ula jeeday dharkii ay inta badan gabdhaha da`da yar xirnaayeen: Funaanad madow ah oo koofiyad leh.

Libya (waa magaceeda) waxay dareentay in laga khaldamay markii lagu qeyliyay ardayda hortooda, kuwaas oo fasalaldooda ka soo baxay markii ay hadalka maqleen.

Sanadkii 2019, Waaxda Tifaftirka ayaa soo saartay warbaahin lagu magacaabo "Al-Kul", taas oo dadka ku taxan ay gaareen in ka badan hal milyan oo qof (iyadoo la og yahay in bulshada Libya ku nool ay yihiin qiyaastii 6.6 milyan oo qof). Kooxdeeda waxaa ka mid ah 30 isugu jira weriyeyaal rag iyo dumar ah, iyo lix kale oo ku nool Tunisia. Halkaas oo ay ka shaqeyso Libya.

Libya ayaa tiri: "Aniga iyo jiilkeyga waxaa nalaga dhaadhiciyay fekerka ah in dadku ay macmiil amaba cadow midkood yihiin. Hadafka mashruucu wuxuu ahaa in loo adeego dhammaan dadka Libya ee kala duwan. Waxaan dooneynay in dhegeystayaashu ay sheekadooda sheegaan si qof walba uu u ogaado sida aan u kala duwan nahay" .