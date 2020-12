Joe Biden oo ka gudbay caqabaddii u dambeysay ee ka hor istaagi lahayd Aqalka Cad

Joe Biden madaxwaynaha la doortay ee Mareykanaka ayaa sheegay "in rabitaankii shacabka uu meel maray " ka dib markii guushii uu doorashada ka gaaray lagu ansixiyay nidaamka ergada ee loo yaqaano (electoral college).

Khudbad uu jeediyay ka dib markii go'aankani lagu dhawaaqay, waxaa uu sheegay in dimuqraadiyadda Mareykanka "halis " la galiyay islamarkana "ay cadaatay adkeysiga iyo awoodda dimuqraadiyadda".

Madaxwayne Donald Trump imika loogama baahna xitaa in uu aqbalo natiijada.

Ansixinta ayaa ahayd in mar hore ay dhacdo, balse kiisas uu maxkamadaha geeyay madaxwayne Trump ayaa dib loogu dhigay.

Maxay tahay tallaabada xigta?

Waxay arrintani waddada u xaareysaa in Joe Biden loo dhaariyo in uu madaxwayne noqdo 20-ka January.

Mr Biden ayaa waxaa lagu wadaa in Isniinta soo socota uu shacabka Mareykanka khudbad u jeediyo islamarkana uu faahfaahin ka bixiyo qorshaha xukuumadiisa.

Bishii aanu soo dhaafnay, Mr Trump waxaa uu sheegay in xafiiska uu baneyn doono bishia January haddii ergada gobolada ay ansixiyaan in uu doorashada ku guuleystay Mr Biden.

Balse waxaa uu wali Mr Trump sii wadaa eedeeyntiisa aan cadeynta loo hayn ee ah in dooarshada looga shubtay islamarkana ma jirto calaamad muujinaysa in uu qiranayo in doorashada looga adkaaday.