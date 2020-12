Awoodaha ciidamada Soomaaliya iyo Kenya ma isu dhigmaan?

Xigashada Sawirka, Anadolu Agency via Getty Images

Kenya

Awoodda Ciidanka Cirka - Kenya

Awoodda Ciidamada Dhulka - Kenya

Awoodda Ciidamada Badda - Kenya

Dhaqaalaha ku baxa dhinaca milatariga - Kenya

Muhiimadda Juqraafi ahaan - Kenya

Soomaaliya

Awoodda Ciidanka Cirka - Soomaaliya

Taasi waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya aysan lahayn ciidan kuwa cirka ah iyo diyaarado toona.

Awoodda Ciidamada Dhulka - Soomaaliya

Awoodda Ciidamada Badda - Soomaaliya

Waxa soo saarka Saliidda - Soomaaliya

Dhaqaalaha ku baxa dhinaca milatariga - Soomaaliya

Muhiimadda Juqraafi ahaan - Soomaaliya

Ciidamada Kenya ee ku sugan Soomaaliya

Xigashada Sawirka, TINA SMOLE via Getty Images

Ujeeddada ay Soomaaliya u joogaan ayaa ah in ay amniga dhowraan inta laga helayo ciidamo Soomaali ah oo si buuxda ula wareega mas'uuliyaddaas.

Dowladda Soomaaliya oo dhankeeda u xusul duubeysa inay dib u dhisto ciidankii qaranka ayaa ku guuleysatay in ay tababarro u sameyo kumannaan askari iyadoo kaashaneysa waddamo uu ka mid yahay Turkiga.

Ciidanka Haramcad

Ciidanka Danab

Sida saraakiil dowladda ka tirsan laga soo xigtay, ujeeddada loo sameeyay ciidanka ee xilligaas waxay ahayd in la hirgeliyo ciidan isku dhafan oo kumaandoos ah, waxaana lagu asaasay saldhigga ciidamada cirka ee Belidogle ee degmada Wanlwaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose.

"Waa ciidanka loogu baahi badan yahay in dalka uu yeesho, sababtoo ah dagaalka aan ku jirno oo ah ku dhufoo ka dhaqaaq ama waxa Soomaalida u taqaano dagaal jabhadeed; Danab kaalinta ay ka qaadan karto waxaa weeye in ay yihiin ciidan tababar heer sare leh, awoodna u leh in ay baacsadaan Al-Shabaab, wiiqaanna awooddooda," ayuu yiri Jeneraal Bariise oo horay usoo noqday taliye ku xigeenka ciidanka milateriga ee dowladda Federaalka.