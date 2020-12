Heshiiska Israa'iil iyo Carabta: Muxuu dalka Tuniisiya u diiday inuu hagaajiyo xiriirka Israa'iil?

Raiisel wasaaraha Tunisia Hichem Mechichi ayaa sheegay in dalkiisu uusan danaynayn in caadi laga dhigo xiriirka kala dhexeeya Israel.

Intii uu booqashada rasmiga ah ku joogay Faransiiska, Mr Mechichi, oo ka jawaabayay su'aal ay weydiiyeen suxufiyiinta oo ahayd in Tuunisiya ay damacsan tahay in ay raacayso waddada Morocco iyo in kale, waxa uu yidhi "dal walba xor buu u yahay inuu doorto dookhiisa. "