Doorashada Soomaaliya: Maxaa laga yeelayaa dastuurka Soomaaliya ee uu waqtigiisa dhacayo maalmo kaddib?

"Waxaan ummadda Soomaaliyeed la socodsiinayaa in muddada dhaqangalka dastuurka KMG ah ay la dhamaaneyso muddo xileedka baarlamaanka 10aad. Maadaama duruufaha jira owgood aysan suurtagal ahayn in dastuurka afti dadweyne lagu meel mariyo waxaan madaxda ugu baaqay in si degdeg ah loo qaado tallaabooyin lagu xeerinayo oo looga hortagayo in dalku dastuur la'aan noqdo." Ayuu soo qoray Xasan Sheekh Maxamuud.