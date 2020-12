WHO oo baareysa halka uu fayraska ka soo bilowday ee Wuhan

Beijing ayaa ka caga jiideysay inay oggolaato in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo waxayna qaadatay bilooyin badan oo wada xaajood ah si WHO loogu oggolaado inay tagaan magaalada.

Waa maxay ujeeddada baaritaanka?

Mid ka mid ah khubarrada kooxda u safreysa Wuhan ayaa wakaaladda wararka ee Associated Press u sheegay in WHO aysan dooneyn inay eed dusha uga tuurto Shiinaha, balse ay dooneyso in laga hortago cudurrada dillaaci kara mustaqbalka.