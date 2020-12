Muuse Biixi : Dalkii ay Soomaaliya xiriirka u jarto, anaga ayaa badalayna

Isaga oo warfidiyeenada uga jawaabayay weeydiimo kala duwan ayuu ka warceliyay su'aal ku saabsanayd sida uu u arko hadalhaynta ku saabsan in Soomaaliya ay xiriirka ugu jartay Kenya sababo la xiriira booqashada uu ugu tagay, wuxuuna yiri "Qudhayadu waxa ay inoo fureen albaab wanaagsan, albaab dhib yar oo citiraafku ku imanayo, 54-ta dowladood ee Afrikaba maalinba mid ayaan u tagaynaa, iyagana waa u jarayaan, anagana waan badeli doonaa, aniga saas baan u arkaa".

Madaxweyne Muuse ayaa sheegay in ay tahay markii koowaad oo ay heshiis rasmi ah la galaan Kenya, islamarkaasna war murtiyeed lagu soo saaray waxyaabaha lagu heshiiyay, isaga oo taas ku tilmaamay guul weyn.

Qaadka

Kenya ayuu sheegay in ay tahay dalka sedexaad ee Afrika ugu dhaqaalaha Badan, muhiimna ay tahay in ay ganacsi is weeydaarsadaan.