Maxay tahay sababta loo joojiyay tartankii kubadda ee gabdhaha Somaliland?

"Horta Wasaarad ahaan waxaan dhiirrigalinnaa in wiilasha iyo gabdhuhu ay helaan fursado isku mid ah oo dhinaca ciyaaraha ah, laakiin aan baal marsaneyn shareecada Islaamka. Waa in habluhu ay meel asturan ku ciyaaraan, waa in aysan raggu daawanin, waana in aan muuqaalladooda la baahinin oo aan lagu arkin telefishinnada iyo baraha bulshada," ayuu yidhi.