Shirkadda Alibaba oo sheegtay inaysan beegsan doonin Muslimiinta Uighur

Shirkadda ganacsiga dhanka internet-ka ee Shiinaha laga leeyahay, Alibaba ayaa sheegtay inaysan oggolaan doonin in teknolojiyaddeeda loo adeegsado in lagu beegsado laguna garto qowmiyad gaar ah.

Hadalka shirkadda ayaa daba socda warar sheegaya in teknolojiyadda shirkadda lagu aqoonsan karo qowmiyadda laga tirada badan yahay ee Uighur.

Alibaba ayaa sheegay in laga been sheegay in Alibaba Cloud ay soo saartay qaab lagu aqoonsan karo wejiga qofka oo muujineysa qowmiyadda uu ka soo jeedo.