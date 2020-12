Qarax Ka dhacay Gaalkacayo xilli uu Ra'isulwasaaraha booqanayay

Qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay garoonka Cabdullaahi Ciise ee ku yaala Koonfurta magaalada, halkaas oo la sheegay in uu ku wajahnaa Ra'isulwasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo wafti uu hoggaaminaya oo maalmahan booqasho ku joogay deegaanada Galmudug.

Warar horudhac ah ayaa sheegaya in qaxara uu ka dhacay illinka garoonka ciyaaraha ee Cabdullaahi Ciise, waxaana loo malaynayaa in qof isku soo xirey waxyaabaha qarxa uu is miidaamiyay.