Toban guurada kacdoonkii Carabta: Ma dhalay dheeftii la filayey?

"Karaamo iyo Dimuqraadiyad"

Al-mucdi Munjib oo maqaal ku qoray wargeysa Al-Carabi ee ka soo baxa London ayaa yidhi "toban sano ka hor waxa Tuunis ka bilaabmay bannaan baxyo shacabku wadeen oo lagu doonayey karaamo iyo dimuqraadiyad markii uu is gubay wiilkii wadhatada ahaa. Waxaanay arintaa dhalinyaradii Tuunis u arkeen in ay ahayd baaq u socda damiirkooda oo uu ugu gacan haadiyey muwaadin uu duudsiyey nidaam digtaatoor ahi. Shacabkiina baaqaa dhegahay u fureen oo waxay dood iyo dagaal kala hortageen booliskii oo waxay todobaaddo dhiig daatay u babac dhigayeen booliska. Waxaanay mucaaradiintii cilmaaniyiinta ahaa kuwii Islaamiyiinta ahaa ay iyaga oo garbaha is haysata afka u rideen dulmigii iyo keli talisnimadii."

"Run ahaantii wixii ka dhashay ma noqon wax ay shacabku xukumeen oo gacantooda ku jiray iyaga. Dadkii way kaceen laakiin si wanaagsan looma maamulin. Waxaa ka dhashay kow horta Bin Cali inuu dhaco, sagaal maalmood ka dibna inay sawro Masar ka dhacdo oo Mubaarak la tuuro bil ka dibna in Qadaafi la tuuro, Saalax na in laga tuuro Yemen ilaa ay soo socotay tobanka sano waxa ugu dambeeyey Cumar Al-Bashiir oo sannadkii hore la tuuray. Waxay sii dhaxashay oo natiijada ah dagaalkii sokeeye ee Suuriya inuu ilaa haatan socdo, dagaalka sokeeye ee Yemen inuu hadda socdo dagaalka sokeeye ee Liibiya ee ilaa hadda socda. Waxa kale oo ugu weyn ee khatarta ah oo dunida Muslinka uu u geystay waxaa waaye soo bixitaankii Daacish iyo inay qabsatay nus Ciraaq ah waxaa laga dhaxlay ka dibna waa xarbi ahli ah oo ilaa hadda socda" ayuu yidhi Dr Axmed-tiir.

Fashilka Islaamiyiinta

"Tajribo kasta horta waa tajribo bini aadan inkastoo ay magac Islaam wadato, arintu waxa waaye waa fikir bashar maskaxdiisa oo la falgalay waxyigii Ilaahay soo dejiyey. Markaa in ay si xun u maareeyeen xisbiyadii Islaamiga ahaa shaki kuma jiro, in wixii laga filaayey ee shacabku ugu banaan baxeen aanay ka helin waxay ka rabeen waa sax, in jalaafatooyin badan loo dhigay oo laga xeel badiyey waa sax. In hadda Islaamka siyaasiga ah guud ahaan ba aduunka laga dhigaayo inuu la mid yahay aragagixiso waa mid kale waa jirtaa, waxaas oo dhan waa wax dhacay waana sunanka in kor iyo hoos la aado laakiin waxaan shaki ku jirin in maarayntay maaraynayeen rabiica Carabiga ah Islaamka siyaasiga ah in uunan qaabkii loo rabay aanay u maaraynin oo u maamulin oo hada natiijada tahay natiijo aan aad u fiicnayn"