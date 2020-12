Wargeys abaalmarin la siiyay ku waayay "been uu ka sheegay" kooxda IS

Wargeyska the New York Times ayaa dib isaga celiyay abaalmarin horey loo siiyay halka mid kalena laga laabtay kaddib markii ay caddaatay in khalaadaad uu ku jiray warbixin uu wargeyskan ka diyaariyay kooxda la baxday Dowladda Islaamka ee IS.

Kaddib baaritaan qaatay muddo laba bilood ah ayaa wargeysku wuxuu sheegay in macluumaad ku jiray barnaamij looga hadlayay kooxda IS oo cinwaan looga dhigay 'Khaliifada' uusan waafaqsanayn heerka looga baahan yahay warbixinnada iyo barnaamijyada wargeyska.

Shehroze Chaudhry oo ahaa shakhsiga udub dhexaadka u ah barnaamij taxana ahaa oo wargeyskaasi uu baahiyay sanadkii 2018, ayaa sheeganay inuu u safray Suuriya oo uu ku biiray kooxda IS.

Balse wargeyskan ayaa shalay sheegay in baaritaan uu sameeyay lagu ogaaday in ninkani uu ka been sheegay ka mid ahaanshahiisa kooxda IS.

Sidaa awgeed, wargeysku wuxuu iska celiyay abaalmarinta Peabody Award oo uu ku helay warbixinta barnaamijkaasu taxanaha ahaa ee ku saabsanaa Chaudry iyo qaabka uu ugu biiray kooxdaasi.

Dhanka kale, ururka The Overseas Press Club, ayaa isna sheegay in wargeyskaasi uu kala laabtay abaalmarintiisa Lowell Thomas Award oo horey loo siiyay soo saaraha barnaamijkaasi 'Khilaafada'.

Dean Basquet, oo ah tifaaftiraha wargeyska the New York Times ayaa sheegay in waxa dhacay aysan ahayn khalad ka dhacay soo saaraha barnaamijkaasi oo kaliya balse uu ahaa mid ka dhacay wargeyska oo dhan.

Rukmini Callimachi oo daadihineysay barnaamijkaasi - oo afar jeer oo hore ku guuleystey abaalmarinta Pulitzer Prize - ayaa laga bedeley shaqooyinkeeda ku saabsan tebinta wararka la xiriira argagixisada.

Callimachi oo qoraal soo dhigtay barteeda Twitter-ka ayaa sheegtay in ay raalligelin ka bixinayso "wixii aan tabinnay iyo wixii aan ku qaldannayba."

Wargeyskani the New York Times ayaa dib u eegis ku sameeyay barnaamijkaasi uu ka sameeyay kooxda IS ee uu ugu magac daray Khilaafada kaddib markii bishii Sebteembar dalka Canada lagu xiray Chaudhry oo u dhashay dalka Pakistan isla markaana lagu soo eedeeyay sheegashada falal argagixiso oo been abuur ah.

Telefishinka qaranka ee dalka Canada ee CBC ayaa barnaamij uu baahiyay sanadkii 2017 adeegsaday magaca Abu Huzaifa Al-Kanadi oo la sheegay in uu yahay magacii Chaudhry uu ku dhex joogay kooxda IS, wuxuuna xilligaasi ka sheekeeyay sida uu u karbaashay nin, isagoo sheegay in xilligaasi uu gudanayay waajibaadkiisa kooxdaasi xagjirka ah ee la baxday Dowladda Islaamka balse wuxuu sheegay in waligii uusan qof dilin.

Hadalkiisa ayaa dood ka dhaliyay Aqalka Hoose ee dalka Canada, xilligaasi oo mucaaradku ay su'aal ka keeneen sababta loogu oggolaaday in uu weli ku sii noolaado Caada.

Sanadkii 2018 ayaa wareyska the New York Times wuxuu baahiyay wareysi uu la yeeshay Chaudhry, wareysigaasi oo qeyb ka ahaa barnaamijka 'Khaliifada' oo uu ka diyaariyay kooxda IS, wuxuuna wareysigaasi ku sheegay in kooxdaasi uu u qaabilsanaa dilka dadka.

Haseyeeshee baaritaan dheer kaddib, wargeysku wuxuu sheegay in aysan hayn "wax caddeyn ah" oo muujinaya in uu ku kacay dhibaatadaasi uu ka sheekeeyay.

Wargeyska ayaa sheegay in hal sawir oo uu Chaudhry soo geliyay baraha ay bulshadu ku xiriirto oo muujinaya isaga oo Suuriya joogo uu ahaa sawir horey loo baahiyay oo muddo sanad ah ka horreeyay xilliga uu sheegay in uu ka mid ahaa kooxdaasi.

Sida uu sheegay wargeyskan, mas'uuliyiinta Mareykanka iyo kuwa Canada ayaa isku raacay in Chaudry uu yahay beenaale aan waligii xitaa tagin Suuriya . Waxay sheegeen in ka mid ahaanshihiisa kooxda IS uu ka been sheegay isla markaana uu doonayay in uu qariyo nolasha adag ee uu ku nool yahay.

Chaudhry oo ka shaqeeyo maqaaxi ay qoyskiisa ku leeyihiin Oakville oo u dhow magaalada Toronto ayaan wali ka hadlin eedeymaha ah in uu arrintaasi ka been sheegay.