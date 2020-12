Madaxweyne la ganaaxay kaddib markii uu isa soo sawiray af-saab la'aan

Madaxweynuhu waxa uu qiray in ay habboonayd in uu af-saabto markii uu haweeneydaasi sawirka la galayay, taa oo iyada ka codsatay in ay isla sawirto madaxweynaha oo ku sugnaa xeeb u dhow magaalada uu ku dhashay ee Cachagua.