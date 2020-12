Baarlamanka Carabta oo dhaleeceeyey qaraar Midowga Yurub ku duray Masar

Qaraarka Yurub muxuu tibaaxay?

Qaraarka uu soo saaray baarlamanka Yurub wuxuu dhaleeceeyey sida aanay dalalka ururkaa xubnaha ka ahi ugu hogaansamin xayiraaddii la saaray in Masar loo dhoofiyo qalab ay u adeegsan karto in ay "ku dhibaatayso" shacabkeeda.

Waxa sidoo kale qaraarkaasi Masar ka dalbaday in ay u hogaansanto xeerarka caalamiga ah ee dadka xidhan u fasaxaya in ay la xidhiidhaan qareenadooda iyo eheladoodaba, kuwaas oo ay ka mid yihiin in xukuumad kastaa baadho eedaha soo baxa ee ah in si xun loola dhaqmo ama la jidh dilo dadka maxaabiista ah.