Giriigga oo sheegay in "hay'ado" ay si sharci darro ah u caawiyaan Soomaalida si Turkiga ay u tagaan

Maamulka dalka Giriigga ayaa sheegay in tirada Soomaalida tahriibka ah ee gaaraya jasiiradda Lesbos ay sare u kacday, tan iyo wixii ka dambeeyay bishii November.

Dowladdaas ayaa sheegtay in arrintan ay tahay mid isku xiran oo kooxo iyo shabakado ay ka shaqeynayaan.

Wasiirka socdaalka Giriigga, Notis Mitarach, wuxuu sheegay in 214 qof oo Lesbos gaaray tan iyo November, 142 ka mid ah in ay yihiin Soomaali.

Wasiirka wuxuu sheegay in shabakad isku xiran "oo taageero ka helaya hay'ado aan dowli ahayn" ay ka dambeeyaan Soomaalida ka imaaneysa dalkooda illaa ay ka gaarayaan Lesbos.

Notis Mitarach, wuxuu shirka jaraa'id ku soo bandhigay muuqaallo laga duubay Soomaalidan oo sheegayay in "Turkiga ay ku tageen fiiso ardeynimo ah".

Wuxuu sidoo kale ku andacooday in lacagta ku baxda fiisaha ay helaan dadkan in ay bixiyaan hay'adaha aan dowliga ahayn, una fududeeyaan sidii ay Istanbul ku gaari lahaayeen.

"Hay'adaha aan dowliga ahayn waxay bixiyaan kharashka safarka iyo dal ku galka, iyo diyaaradaha geeya illaa Istanbul. Sidoo kale, hay'adahan waxay tahriibeyaasha ka caawiyaan in ay Yurub ku soo galaan si sharci darro ah", ayuu yiri.

Wasiirka socdaalka Giriiga wuxuu sheegay in ay tahay in loo hoggaansamo heshiiskii u dhexeeyay Turkiga iyo dalkaas ee ah in la celiyo tahriibayaasha.