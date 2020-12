Shirka Jabuuti ee IGAD: Gudoomiyaha Midowga Afrika "Soomaaliya iyo Kenya waa inay heshiiyaan"

"Xiisaddii dhawaan dhexmartay Kenya iyo Soomaaliya oo ah laba waddan oo deris ah taas oo sababay in uu go'o xiriirkii diblomaasiyadeed ayaa ah arrin walaac weyn ku ah Midowga Afrika. Sidaa awgeed, waxaan jeclaan lahaa in labada dal aan ka codsado in ay furaan wadahadal ujeedadiisu tahay in dib loo soo celiyo xiriirkii diblomaasiyadeed iyo in aan ka codaso urur goboleedka IGAD in labadani dal ay arrintaas ku dhiirigeliyeen." Ayuu yiri Moussa.