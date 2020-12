Jarmalka iyo Finland oo haween ka soo celiyay xeryaha ururka la baxay Dowladda Islaamiga ah

Wasiirrada arrimaha dibadda ee labadaasi dal ayaa sheegay in haweenka iyo carruurta dib dalalkaas loogu soo celiyay todobaadkan sababo bini'aadamnimo.

Waxa ay halkaas la joogaan kumannaan qof oo kale oo soo barakacay kaddib markii lagu dhawaaqay in dhulkii Suuriya iyo Ciraaq ay ka haysteen lagala wareegay Daacish bishii Maarso 2019.

Hasayeeshee kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa waxa ay ku boorinayeen inay dadkaas soo celiyaan, iyagoo ku booriyay in haween iyo carruur la isaga tago xeryo ay halis u galinayso inay cudurro qaadaan iyo in mayal adag lagu shubo.

Axaddii wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Heiko Maas ayaa sheegay in "aad ayaan ugu faraxsanahay in ay inoo suuragashay inaan shalay xeryaha ku yaal waqooyi bari Suuriya dib uga soo celino 12 carruur ah iyo saddex hooyooyin ah".

Mr Maas ayaa sheegay in dib u soo celinta ay ku timi "xaalado bini'aadamnimo, gaar ahaan agoomo iyo carruur xanuunsan" iyo baahida ah in loo arkay "in ay qasab tahay oo si degdeg ah loogu baahan yahay".