Tallaalka Coronavirus: Haweenka uurka leh ma qaadan karaan tallaalka Covid-19?

Iyadoo tallaalka coronavirus ee muddada dheer la sugayay uu haatan soo baxay, waxaa cad in qof walba uu qaadan doono tallaalka. In haweenka uurka leh iyo kuwa nuujinaya ay qaataan tallaalka waxay ku xirnaan doontaa dalalka ay ku nool yihiin.

Tijaabada tallaalka Pfizer BioNTech laguma darin haween uur leh ama nuujinaya, shirkadda ayaa sheegtay in xogta la hayo aysan ku filneyn in la go`aansado in tallaalku uu khatar u leedahay uurka.