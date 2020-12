Khilaafka Kenya iyo Soomaaliya: Marxaladaha uu soo maray Khilaafka labada dal oo soo xoogeystay 2011

Soomaaliya ayaa 15-kii bishan December ku dhawaaqday in ay xiriirkii diblamaasiyadeed u jartay Kenya, ka dib xiisadda labada dal u dhaxeeysa oo muddo dheer soo taagnayd.

Dhacdooyiinkii ugu muhiimsanaa

Saraakiisha militariga Kenya waxay xilligaas sheegeen in ay Soomaaliya ka soo bixi doonaan marka la sugo ammaanka xadka si looga hortago weerarada Shabab.

Warbaahinta Soomaalida waxay xilligaasi sheegeen in Sheekh Shariif uu ka walaacsanaa in Kenya ay doonayso in maamul goboleed madax banaan ay ka dhisto gobollada Jubooyiinka kaasi loo yaqaano Jubbaland, taasi oo qaar ka mid ah dadka wax falanqeeya ay rumeysan yihiin inay ahayd u jeedadii ugu wayn ee Kenya ay Soomaaliya u gashay.