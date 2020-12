Heshiiska Carabta iyo Israa'iil: 'Qorshaha qalloocan ee Trump Nabad kama dhallin karo Bariga Dhexe'

Qoraagga lagu magacaabo Simon Tisdale ayaa ku qoray wargeyska in "heshiisyada Trump nabad uma horseedi karaan Bariga Dhexe."

Qoraagga ayaa intaa ku daray in dadaalka heshiiska uusan waxba ka tareyn nabadda dhabta ah ee loo baahan yahay islamarkana guula laga gaari doonin.

Tisdale ayaa intaa ku daray in xilligan oo maamulka Trump uu ka sii dhammaanayo mudda xileedkiisa Aqlka Cad, in ay u muuqato Trump in uu ku jiro heshiisyo ganacsi isagoo adeegsanaya siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka kuna matalayo Israa'iil, wuxuuna "ku jeesjeesayaa xuquuqda taariikhida dadka Falastiiniyiinta."