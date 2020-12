'Geesigii' Biljamka u dhashay ee qabsaday biyaha kalluumeysiga UK

Wuxuu xitaa farriin u diray Boqoradda iyo ciidamada badda ee ku sugnaa London kahor inta uusan soo bixin, si uu ugu xaqiijiyo in uusan ahayn burcad-badeed: "Waxaan ahay qof Britain aaminsan," ayuu yiri, "Waxaana u imaanayaa saaxiib ahaan."

Victor waxaa ka go`neyd inuu ku dhegganaado xaqa Biljamku uu u leeyahay in kalluumeysi uu ka sameeyo isla aaggaas, inkastoo uu fahansanaa in taasi ay dareen weyn ku dhalineyso saaxiibbadiis Britain.

Victor wuxuu la yimid fekradda - uu ugu magac daray Howlgalka Charles II - markii uu dokumenti muhiim ah ka helay Keydka Magaalada Bruges. Wuxuu ahaa heshiis, lagu qoray magaca Boqorka, kaas oo in kalluumeysi laga sameeyo biyaha Kanaalka English u damaanad qaadaya ilaa 50 doomood oo ka yimid Bruges.

Kaddib markii aabbihiis Charles I la dilay, dhammaadkii dagaalkii sokeeye ee Britain ee u dhaxeeyay boqortooyada iyo baarlamaanka, Charles wuxuu dibadjoog ku noqday Bruges isagoo sugayay in la soo celiyo boqortooyada.

Boqor Charles II oo isagoo is qarinaya ka baxsanaya England, 1651

Taasi waxaa laga yaabaa inay qeyb ka ahayd sababta uu Charles hammi fiican ugu hayay Bruges, balse waxaa xiiso leh in la ogaado in horraantii Qarnigii 17-aad si fiican loo garwaaqsanaa qiimaha dhaqaale ee ay leedahay in la oggolaado meelaha kalluumeysiga.