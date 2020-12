Covid-19: Waddan uu corona u horseeday dhalsahada 200,000 carruur ah oo aan lagu farxin

Rovelie waxay haysatay ilmaheedii toddobaad kahor inta aysan ka war helin arrimaha ubad kala korinta, balse carruurtii ka dambeysay waxay ahaayeen kuwo si yaab leh u dhashay xilli ay dalalka dunidu soo rogeen xayiraado adag, iyadoo waddooyinka lagu arkayo ciidamp hubeysan oo roondo ku maraya, saldhigyo booliis oo xayiraya dhaqdhaqaaqyada isla markaana qoyskiiba loo oggol yahay in hal qof keliya uu usoo adeego.

Xayiraaddu waxay sidoo kale sababtay in boqollaal kun oo haween ah aysan helin adeegyada lagu xakameeyo dhalmada, taas oo keentay inay qaadaan uur aan lagu talo gelin sida Rovelie.

Waxaa la sheegay qiyaastii 214,000 oo carruur dheeraad ah in ay dhalan doonaan sanadka soo socda, sida laga soo xigtay Jaamacadda Philippines Population Institute iyo hay`adda Qaramada Midoobay u qaabilsan caafimaadka taranka iyo bulshada ee UNFPA.

Ku dhegganaansho xooggan

Caasimadda Filibiin ee Manila waa magaalo sii buux dhaafeysa, iyadoo 13 milyan oo qof ay ku nool yihiin inta u dhaxaysa Manila Bay iyo Sierra Madre. In ka badan 70,000 oo qof ayaa isku ciriirsada kilo mitir walba oo isku wareeg ah, sida lagu ogaaday xog la helay sanadkii 2015.

Kubarada ayaa ku doodaya in qeyb ka mid ah saboolnimadaas ay si toos ah ula xiriirto heerka dhalmada ee sarreeya, iyadoo baaritaan la sameeyay uu muujinayo in haddii ay hooyadiiba dhasho labo carruur ah ay taasi sababeyso in bulshadu aysan kobcin hoosna u dhicin, isla markaana ay sare u qaadeyso horumarka dalka iyadoo ay yaraanayaan tirada dadka ku dhalanaya saboolnimada.