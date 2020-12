Maxamed Bin Salmaan badbaado maka heli doonaa Biden?

Warbixin uu daabacay wargeyska "Washington Post" ayaa lagu sheegay in maamulka Donald Trump uu ka arrinsanayo sidii uu u aqbali lahaa codsi uga yimid Amiir Maxamed Bin Salmaan, kaasoo ku aaddan in dhaxal sugaha Mareykanka laga siiyo xasaanad ka ilaalineysa in dacwado looga soo oogo gudaha waddankaas.

Wargeyska ayaa intaas ku daray in ilo uu aqoonsigooda qariyay uu kasoo xigtay in Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ay qareennada Sacad ka dalbatay inay usoo gudbiyaan warqadaha dhinaca sharciga ee caddeynaya kiiskooda, si ay go;aan uga gaarto in la aqbalo codsiga xasaanadda ee Bin Salmaan, xilli waaxda caddaaladda ee Mareykankana ay tix galineyso in ay kiiskaas furto.