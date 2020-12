Sheekada muslimka markii u horraysay qayb ka ah xuska Christmas-ka ee aadka u baahday.

Sidaas ayaana ku qasabtay in uu kula wadaago "qoraalladiisa" bartiisa Twitter-ka, halkaas oo ay si dhakhso ah uga faafeen.

In kasta oo Mr Hussain uu hore u dabaaldegi jiray qaybo ka mid ah Kirismaska - sida inuu ka qayb galo xafladaha Kirismaska ama inuu tago guriga saaxiibkiis habeenka ciidda Masiixiga - oo uu ku soo barbaaray qoys Muslim ah, haddana "weligiis ma samayn wax soo saarka oo dhan, maxaa yeelay ma jirin sabab ku qasabtaa" .

Cudurka faafa awgood, isaga iyo asxaabtiisa kale ee guriga la wadaaga guryahooda ma tagayaan maalmaha fasaxa, sidaa darteed waxay bilaabeen fikrado maskaxeed oo ay ku dabaaldegaan iyaga dhexdooda. Markii mid ka mid ah qol wadaagga uu soo jeediyay in la sameeyo casho 12-koorso ah, Mr Hussain wuxuu ogolaaday inuu ka qaybgalo dhammaan.

"Waxaan kaliya rabay inaan ka qeyb qaato oo aan iyaga ka caawiyo" ayuu yiri. Laakiin wuxuu durbadiiba ogaaday in uu u baahan yahay inuu qaybtiisa ka qaato hawsha kirismaska.

Wuxuu ogaaday waxyaabo kale sidoo kale - sida sida dadku ugu xirnaayeen waxyaalaha loo qurxiyo geedaha qaarkood, ama cuntooyinka qaarkood. Wuxuu go'aansaday inuu la wadaago indha indheyntaas barta Twitter-ka, halkaas oo dib loogula wadaagay in ka badan 100,000 jeer.

In kasta oo arrimo badan oo ciida ka mid ahi ku cusbaayeen isaga, haddana waxyaabaha uu garwaaqsaday waxa ka mid ahaa in qof kastaa u dabbaaldego qaabkiisa, iyo in tanaasulka ku aaddan sida wadajirka ah loogu wada qaato kirismaska ay qayb ka tahay xilliyada.