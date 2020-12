Shan fariimood oo madaxda mucaaradku ay u direen madaxweyne Farmaajo

Xasan Cali Khayre : ' 40-ka maalmood ee socdaa waxay jaangoynn doonaan 40-sano ee soo socda.'

Madashaas xalay, dadka ka hadlay waxaa ka mid ahaa Xasan Cali Khayre oo musharrax madaxweyne ah sida oo kalena hore u soo ahaa raysalwasaare. Khayre ayaa sheegay in doorashada soo aaddani ay tahay midda mustaqbalka Soomaaliya jihayn doonta xilliyada soo socda.

Khayre ayaa sidoo kale sheegay in wixii ka uu ka digey oo xilkiisii ku waayey ay maanta taagan yihiin sida uu ku anadcooday.

"Sidii aan hoay u sheegay markii aan xukunka joogay ee aan raysalwasaaraha ahaa, waxaan idhi haddii aaanay Soomaalidu ku heshiisiin nidaamka doorashada madaxtinnimada dalka, ka hor inta aanay doorashadu dhicin, kuma heshiin doonaan natiijada ka soo baxda doorashada iyo guud ahaan wadagga dawladnimada dalka, haddii markaa la isku dayo ama ay dhacdo doorasho aan heshiis lagu ahan waxaan hubaa in ay ka dhalan doonaan dhibaatooyin badan."

Xasan Cali Khayre ayaa se dad badan ayaa ku dhaliileen in intuu u hadlayey uusan si toosa u soo hadal qaadin madaxweyne Farmaajo, halka musharrixinta kalen hadalkoodu toos madaxweynaha ugu socday. Waxaana ay sheegeen in weli uu u tudhayo madaxweynihii uu raysalwasaaraha u ahaa.

Dowladda faderaalka ayaa ku adkeysanaysa in hanaanka doorashada uu yahay mid waafaqsan heshiiskii ay bishii September ay madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe saxiixeen.

Shariif Xasan: 'Anaa dheelaa oo garsoore noqonaa sharci maaha'

Shariif Xasan shiikh Aadan, oo isna horay u soo noqday guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed, imika ka mid ah musharrixiinta ku jira Midawga Musharrixiinta oo isna madashaasi ka hadlay ayaa sheegay in xilligiisii maalmaha loo tirinayey haddana ay iyaguna Farmaajo u tirinayaan maalmaha.

" Haddii doorasho inta la isku dhiibo, la isku beddelo la ogolaan waayo, wixii hore u soo dhici jiraa dhacaa, taa iyada dhibaato waayo. Markaa madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, waxaan leennahay ayaan dhawyad sidii lagu doortay wuu og yahay. madaxweynaa loo doortay waa loo bannaan baxay, markaa maantana waxaan ka rabnaa sidii oo kale inuu tartamo haddii uu guulaysto waa loo bannaan baxaa, haddii tartanka ku guulaysan waayo waa in uu sidii labadii madaxweyne kale ee ka horraysay gacanta u qabteen uu isna gacanta u qabtaa laga rabaa"

Shariif Xasan ayaa dhanka kale sheegay in aanay suuragal noqon doonin in madaxweynuhu keligii doorashu abaabusho isla mar ahaantaana qabsado.

Cabdiraxmaan Cabdishakuur : ' Aayar ayaannu isagoo keli ah siibaynaa'

Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isna madashaasi ka hadlay ayaa sheegay in muddaynta xilligii doorashada iyadoo aan la isla oggolayn ay tahay in madaxweyne Farmaajo uusan cidna u joojinayn. Waxaana uu sheegay maadaama dalku 4.5 yahay Puntland iyo Jubbaland aysan doorashada ku jirin macnaheedu waa in aanu deegnnadaa metelin.