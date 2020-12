Sida ay dhaqaatiirta Itoobiya uga baxsadeen dagaalkii Tigray

Dhaqtar kale, oo door biday inaan magaciisa la shaacin ayaa ka warramay dhacdo taas la mid ah, isagoo sheegay in haweeney soo gashay safar halis ah ayna dhaawacyo uga yaalleen caloosha uu siiyay gargaar degdeg ah balse ma oga inay badbaadday iyo in kale. Waxay labaduba arkeen dad badan oo rayid ah oo dhimanaya.

Mr Abiy ayaa sheegay in milatariga Itoobiya aysan dilin hal qof oo rayid ah xilli ay dagaallamayeen iyagoo ku sii jeeday caasimadda gobolka ee Mekelle, oo ay la wareegeen 28-kii November.

Dowladda Eritrea ayaa sidoo kale beenisay ku lug lahaanshaha dagaalka si ay gacan uga geysato in meesha laga saaro TPLF, iyadoo ay TPLF gantaallo ku tureen geyigeeda.

Way adkeyd in xog sax ah laga helo dagaalka sababtoo ah isgaarsiinta gobolka ayaa go`neyd.

Sheekada Dr Tewedros:

Maalintii ugu horreysay waxaan xusuustaa in naloo keenay 15 meydadka rayidka iyo 75 dhaawac ah. Duqeyntu waxay socotay ilaa galabtii.

Humera waxay ku taalla xadka Eritrea oo ay goob joogayaashu sheegeen in sioo kale duqeyn ay ka timid

Waxay sidoo kale sheegeen in ciidamada gaarka ah ee Amhara ee dowladda taabacsanaa, oo wata dharka ciidanka iyo "fanos", oo ah maleeshiyaad aan dhar ciidan wadan ayaa yimid Humera.

Hadda waxaan ku suganahay xero qaxooti, waxaan daweynayaa bukaannada. Waxaan arkay bukaanno ka socda qeybo kala duwan oo Tigray ku yaalla - oo xitaa fogaan ahaan xadka u jira 300km. Dadku way soo lugeeyeen, waxay soo arkeen rayid badan oo waddada ku dhintay.

Sheekada dhaqtarka magaciisa qariyay:

Taasi waxay is beddeshay markay duqeyntu ka timid Eritrea iyo milatariga Itoobiya. Qarax ayaa xitaa ka dhacay bannaanka isbitaalka.

Balse ka dhaqaatiir ahaan ma sameyn karin wax badan oo aan nolosha dadka ku badbaadineyno. Ma oollin dhiig bukaannaduna way badnaayeen. Keliya waxyaabaha muhiimka ah ayaan sameyn karnay. Bukaannada ayaa horteenna ku dhintay. Waxaan shaqeyneynay ilaa 22:00 maalintaas.

Qodobbo dheeraad ah oo ku saabsan qalalaasihii Tigray:

Waxaa jirtay hooyo uu wiilkeedu keenay. Dhaawacyo ayaa kaga yaallay ilaa xuddunta hoosteeda. Way dhiig baxaysay. Mindhicirradeedu way soo jeedeen. Wiilkeedu qof adag ayuu ahaa inuu hooyadiis Humera uga keenay mooto. Ma garan karo haddii ay weli nooshahay iyo in kale. Waxaan keliya siin karay gargaarka degdegga ah.