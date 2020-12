Guri kuwa raaxada ah oo uu lahaa xiddigii heesaha Michael Jackson oo qiimo jaban lagu iibiyay

Guri kuwa raaxada ah oo uu lahaa xiddigii dhanka fankaa Michael Jackson ayaa la sheegay in uu iibsaday nin bilyan-neer ah, islamarkana ku iibsaday afar meelood markii loo dhigo meel qiimihii horey la shaaciyay in lagu iibin doono.

Waxaa uu gurigani ku iibsaday Bilyan-neerkan $22 milyan, sida uu qoray wargeyska the Wall Street Journal , waxaana heshiiska ka warqabay oo kali ah saddex qof.

Jackson ayaa beeniyay eedeeymaha uu soo jeediyay dacwad oogaha Santa Barbara oo ahaa in uu daartani u isticmaalay islamarkana ka dhigtay goob uu wiilasha yaryar ku faraxumeeyo.

Sanaddii 2005, Jackson ayaa maxkamad la soo taagay waxaana markii dambe lagu waayay kiis ahaa in uu fara xumeeyay wiil yar oo 13 jir ah.

Tan iyo xilligaasi geeridiisa ka dib waxaa soo baxayay eedeymo dheeraad ah oo ku saabsanaa in uu gaystay tacadiyo, waxaana sanaddii sanaddii 2019 sidoo kale laga sameeyay barnaamij dikumiintari ah oo lagu magacabo Leaving Neverland .

Afhayeenka Mr Burkle ayaa sheegay in ganacsadahan uu farsad u arkay maalgalintani uu gurigaasi uu lahaan jiray Jacksan ku iibsaday.

Warbixintii ugu dambeysay ee la soo saaray 24 December 2020 waxaa hantidiisa lagu qiyaasay $1.4 bilyan , sida lagu xusay wargeyska bn, according to a profile by American business magazine Forbes.an.