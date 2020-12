Boqorka Spain oo weerar dhanka afka ah ku qaaday aabihii oo dalka ka maqan

Boqorka dalka Spain boqor Felipe VI ayaa caraka ku dhuftay aabihiisa dalka ka cararay ka dib markii ay soo baxeen fadeexooyiin musuqmaasuq, isaga oo sheegay "in anshaxa ay tahay in uu ka sareeyo qoyska".

Boqorkii hore ee dalka Spain, Juan Carlos, ayaa u cararay magaalada Dubia bishii August ka dib markii loo soo jeediyay eedeyn la xiriiray in uu falal musuqmaasuq ku kacay.

Juan Carlos waxaa uu beeniyay in wax qalad uu galay, balse ka tagitaankiisa dalkiisi ayaa waxaa ka dhashay in su'aalo la iska wadiiyo mustaqbalka qoyska boqortooyada.

Waxaa jiray warar la isla dhexmarayay oo ku saabsanaa in Felipe VI uu khubadiisa ku soo qaadi doono feyriska Corona iyo in kale iyo sidoo kale in arrinta dadka ay dhagta u taagayeen ee fadeexadda aabihi uu soo qaadi doono.