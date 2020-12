Caleema saarka 2021: Maxaa la filayaa inay dhacaan maalinta Biden la dhaarinayo?

Waa maxay caleema saarka?

Waa goormee caleema saarka Biden? Goormee ayuu madaxweynaha cusub xilka qabanayaa?

Sidee ayaad ku heleysaa tikidhada caleema saarka?

Maxaa caleema saarka looga dhigaa January?

Balse tan ayaa sidoo kale la micno ahayd in xilliga kala guurka - waqtiga madaxweynaha xilka ka sii degaya uu weli talada hayo - ay aad u dheereyd. Muddo kaddib iyadoo xilliga casriga ah uu fududeeyay tirinta codadka, waqtigan dheer waa la beddelay. Wax ka beddelkii 20-aad ee dastuurka, oo la dhaqan geliyay sanadkii 1933, ayaa lagu soo jeediyay in madaxweynaha cusub la caleema saaro 20-ka January.

Halkee lagu qabtaa caleema saarka?

Yaa sameyn doona bandhigga?

Caleema saarkii ugu dambeeyay ee loo sameeyay Donald Trump waxaa lasoo tabiyay in dhibaato badan lagala kulmay keenista fannaaniinta. Elton John ayaa diiday codsigii Mr Trump ee ahaa inuu ka heeso munaasabaddaas. Waxaa kale oo lasoo tabiyay in ay sidaasoo kale sameeyeen fannaaniinta kala ah Celine Dion, Kiss iyo Garth Brook.

Trump ma joogi doonaa halkaas?

Madaxweyne Trump ilaa hadda ma uusan qiranin in looga adkaaday doorashada, inkastoo Biden uu uga guuleystay tartanka. Ilaa haddana Trump ma uusan xaqiijinin in uu caleema saarka ka qeyb gali doono.

Dhanka kale, taageerayaashiisa qaarkood ayaa sheegay in ay xaaladda si kale ka dhigi doonaan oo ay iyaguna xaflad caleema saar ah u sameyn doonaan Trump. In ka badan 600,000 oo ruux ayaa Facebook ku sheegay in ay munaasabaddaas tagi doonaan si ay Trump ugu muujiyaan taageero. Caleema saarkaas waxaa la sheegayaa in la qorsheynayo isla maalinta uu Biden u dhaaranayo xafiiska.