Qoys dhan oo aan faro laga qaadi karayn

2010-kii, waa qasab noqotay in dadka faraha laga qaado marka la siinayo baasaboorka iyo laysanka lagu wado gawaarida. Dhowr goor markii isku dayayna, Amal waxaa u suuragashay inuu helo baasaboor kaddib markii uu soo bandhigay warqad caafimaad oo ay soo siiyeen guddi caafimaad. Waligiis-se ma uusan isticmaalin sababaha waxaa qeyb ka ahn inuu ka cabsanayo in dhibaato uu kala kulmo garoommada diyaardaha. Waxa uu kaxaystaa mooto uu ku qabsado howlihiisa beerta, laysan gaari lagu wadase weligii ma helin. "Lacagtii ayaan bixiyay, imtixaankiina waan ku baasay, hasayeeshee laysan ima aanay siin maadaama farahayga aanan la qaadi karayn," ayuu yiri.

2016-kii dowladda ayaa waxa ay qasab ka dhigtay in qofka ay tahay in farahiisa laga qaaday ay isku mid noqdaan midka lagu kaydiyay xogta qaranka si qofka uu u iibsado kaarka la galiyo taleefannada gacanta.

Baaritaan badan ayaa loo baahan yahay si loo xaqiijiyo in qoyska ay la nool yihiin qeyb ka mid ah xaaladda Adermatoglyphia. Prof Sprecher ayaa sheegay in kooxdiisa ay "ku faraxsanaan laheyd" si gacan looga siiyo in la baaro hiddaha qoyskaas. Natiijooyinka baaritaannadaas ayey suuragal tahay in qoyska Sarker ay hubanti helaan, hasayeeshee dhibaatada maalin walba ay kala kulmaan farahooda aan la qaadi karayn ayaanan ka harayn.