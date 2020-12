Maxay dowladda Sri Lanka sida qasabka ah ugu gubtay maydka canug yar oo Muslim ah?

Gubitaanka qasabka ah ee Sri Lanka loogu gaystay maydka canug yar oo Muslim ah oo 20 maalmood jiray ayaa waxa ay bannaanka soo dhigtay amarka muranka badan uu ka dhashay ee dowladda ee ah in la gubo maydadka dhammaan dadka u dhinta cudurka Covid-19.

Dadka dhaliilaya go'aankaas ayaa sheegaya in go'aanka aanan lagu salayn cilmiga sayniska balse loogu talagalay uun in lagu bartilmaameedsado bulshada laga tirada badan yahay. Sida uu ku soo warramay weriyaha Laanta Afka Sinhala ee BBCda.

"Waxa ay noo sheegeen in wiilku uu xaalad culus ku sugan yahay oofwareenna uu hayo. Hasayeeshee markii la maraayo saqda dhexe ayey wiilka baareen kaddibna waxa ay noo sheegeen inuu ku dhacay fayraska korona," Maxamed Fahim, oo ku shaqeysta TukTuk, ayaa u sheegay Laanta afka Sinhala ee BBC-da.

Maalintii xigtay, waxaa loo sheegay in canugooda uu u dhintay Covid-19. Mr Fahim ayaa dhakhaatiirta si joogta ah u waydiiyay inay baaritaan kale sameeyaan, hasayeeshee way diideen.

Kaddib dhakhaatiirtii ayaa waxa ay Mr Fahim waydiiyeen inuu saxiixo warqado uu ku ogolaanayo in la gubo maydka canugooda, sida uu dhigayo sharciga Sri Lanka.

Mr Fahim ayaa arrintaas diiday: sababtoo ah in la gubo maydka waa ka mamnuuc diinta Islaamka, oo waxa ay ka dhigan tahay in maydka la dhibaataynayo, arrintaas oo uu Allaah mamnuucay.

Arrintaas Mr Fahim kaliya kuma koobna ee qaar ka mid ah qoysaska Muslimiinta ah ayaa diiday inay sheegtaan maydadka ehelkooda dhintay, arrintaas oo horseedday in dowladdu ay iyadu gubto, halka qaar badan oo dadkaas ka mid ahna aanay aqbalayn dambaska dadkii ay jeclaayeen ee dhintay misana la gubay.

Mr Fahim ayaa sheegaya inuu si joogta ah u codsaday in lagu soo wareejiyo maydka canugiisa, hasayeeshee saraakiisha ayaa diiday. Maalintii xigtay, waxaa loo sheegay in maydka wiilkiisa loo qaaday goobta maydadka lagu gubo.

'Wax caddayn ah looma hayo'

Hogaamiyayaasha siyaasadda, diinta iyo bulshada ee matala bulshada Muslimiinta ayaa ku celceliya codsiga ay dowladda u diraan ee ah in la badelo siyaasadda ah "in maydka la gubo uun", iyagoo soo qaatay 190 dal oo dunidan ku yaal oo ogolaaday in maydadka la aaso, iyo talada ay bixiso Hay'adda Caafimaadka Adduunka. Xitaa dacwaddooda waxa ay gaarsiiyeen Maxkamadda ugu sarraysa ee dalka, hasayeeshee kiisaskooda gaashaanka ayaa loo daruuray iyadoon wax sharraxaad ah la siin.