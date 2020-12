Sheekh Umal oo ka naxay mas'uulkii yiri 'Masaajidda waxba iiguma fadhiyaan aadaankuna wuu idhibaa'

Dhaliisha Culimada

Sheekh Umal ayaa sheegay in gudoomiyuhu uu xaq u leeyahay in culimada uu u tilmaamo inay howshooda gutaan haddii uu u arkay inay ka gaabiyeen: "Waa sax in culimada lagu baraarujiyo waajibkooda iyaguna isbararujiyaan, ciddii kale ee dareemaysa inay culimada mas'uuliyaddoodii ka gaabiyeenna inay ku baraarujiso, arrin sax ah weeye," ayuu yiri Sheekh Umal oo intaas ku daray "In masaajidda iyo khudbooyinka ka baxaya ay umadda mashaakisha haysata lagu daweeyo, qalooca diinta lagu sameeyay lagu saxo iyaduna waa arrin sax ah, laakiin waxaa qoonsi wayn leh, dalab iyo qalooc waynna uu ku jiraa hadallada uu ninkaas daba dhigay hadalkaas isaga ah,"