Waa kuma Sarqaawi- ciyaaryahankii Puntland ay iska diiday ee haddana goolasha ka dhaliyay?

Ciyaartan oo aad u xiiso badnayd ayaa waxaa foodda is daray Galmudug iyo Puntland waxayna ku soo idlaatay 2-1, oo Puntland ayaa laga badiyay.

Baraha ay bulshada ku wada xiriirto ayaa si weyn loogu hadal hayay ciyaartan, iyadoo ay u muuqatay in shacabka Soomaalida ay ka nasteen siyaasaddii oo waxaa la arkayay gooboha siyaasadda lagu falanqeeyo oo ay dadku intooda badan ka hadlayeen kulankan labada kooxood dhex maray.

Ciyaaryahanka guusha u soo hoyiyay Galmudug

Arrinta hadal haynta dhalisay ayaa ah in sarqaawi uu ka soo jeedo Punland, balse uusan u safan kooxda, hadana uu ka badiyo isla Puntland.

Maxamed Maxamuud oo BBC-da u warramay ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsanaa gushii ay shalay ka gaareen kulankii dhexmaray iyaga iyo kooxda Puntland.

Waxa uu sheegay in Punland uusan ka codsan inuu u dheelo, balse iyagana uu eedda ku saarayo in ay arki waayeen cayaartiisa.

Sarqaawi ayaa sheegay in Galmudug ay cayaartiisa ku arkeen kooxda degmada Hodan, waxa uuna uga mahadceliyay fursadda qaaliga ah ee ay siyeen.

Isagoo ka jawaabaya su'aal la weeydiiyay oo ay ahayd in mustaqbalka uu u ciyaarayo Puntland ama Galmudug ayaa waxa uu sheegay inuu u ciyaari doono maamul goboleed kasta oo uu fursad ka helo.

"Kubadda waa is dhexgal umana baahna in lagu saleeyo halka aad ku dhalatay, sababtoo ah muhiimaddu waa in aad ka cayaarto halka ay xirfaddaada kubadda ku hormareyso amaba lagaa rabo. Aniga inaan kubaDdeyda hormariyo unbaa i geysay Galmudug."