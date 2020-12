Gabadhii ugu horreysay ee soo tebisay fayraska Korona ee Wuhan ka dillaacay oo xabsiga la dhigay

Haweeneydan 37 jirka ah oo hore u ahayd qareen ayaa la xiray bishii May, dhowr bilood ayayna cuntada ka soontay. Qareennadeeda ayaa sheegay in xaaladdeeda caafimaad ay liidato.

Leo Lan, oo ah la taliye dhanka baaritaanka iyo u dooddida xuquuqda dadka kana tirsan Dalladda Xuquuqda Aadanaha iyo Difaaca ee ShiinahaThe Network of Chinese Human Rights Defenders (CHRD) NGO saidayaa sheegay in xukunka Ms Zhang uu yahay "mid walaac leh".