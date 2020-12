Covid-19: Muxuu Shiinaha u aamusiiyay warbaahinta?

Dhammaadka sanadkan 2020, warbaahinta ay dowladda Shiinaha xukunto ayaa shaaciyay in labadaas caqabadoodba laga guuleystay.

Isku dayo hore oo eedda la isaga leexinayo

Dadka ayaa aad faallooyin uga dhiibanayay barta Weibo iyagoo is weydiinaya haddii uu mar kale Shiinaha ka dilalacay fayraska Sars

Bilowgii sanadka, way caddeyd inay dhacayeen wax la qarinayo. Kumannaan qof oo careysan ayaa faallooyin ka dhiibanayay baraha bulshada Shiinaha, iyagoo is weydiinaya haddii ay maamulladu daah saarayaan fayras kale oo la mid ah Sars.

Muddo toddobaad gudihiisa ah, si kastaba, arrimuhu way is beddeleen. Saraakiil sare ayaa bilaabay inay dowladaha hoose uga digaan inay taariikhda madow geli doonaan haddii ay qariyaan kiisaska gobolladooda ka jira.

Warbaahinta iyo baraha bulshada Shiinaha ayaa eedda u weeciyay hoggaanka Wuhan, iyadoo wargeysyada sida Beijing News ay qoreen warbixinno aan caadi ahayn oo dhaleeceyn ah, iyagoo is weydiinaya: "Maxaysan Wuhan mar hore bulshada ugu oggolaan inay ogaadaan?"

Waaxda xakameynta warbaahinta oo ku dhegay dhaqtar

In ka badan 1m oo dadka isticmaala barta Weibo ah ayaa faallo ka bixiyay bogga Li Wenliang tan iyo intii uu geeriyooday

Iyadoo ay jireen dhammaan waxyaabahaas jahwareerka ah, waxaa caddaatay in la aamusiiyay nin aan mudneyn in sidaas lagu sameeyo.

Li Wenliang ayaa caan ka noqday dunida waxaana loo aqoonsaday dhaqtarkii isku dayay in dadka ay isla shaqeeyaan uu uga digo fayras sida Sars oo kale ah. Dr Li ayaa geeroyooday 7-dii February kaddib markii ay soo shaac badxay in lagu hayay baaritaan la xiriira inuu faafinayay warbixinno been abuur ah.